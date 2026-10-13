Москва13 октВести.Военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный указал на сбой в риторике Европы на примере польского президента, который открыто уличил своего премьер-министра в манипуляции общественным мнением. Об этом Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере МАХ.
По его словам, европейские элиты годами выстраивали курс вокруг тезиса о "российской угрозе": он служил удобным обоснованием для наращивания военных бюджетов и политическим рычагом.
Похоже, этот механизм начал давать сбой, и создатели сценария "Россия нападет" сами становятся заложниками собственных мифовпояснил он
Евгений Поддубный привел в пример скандал в Польше, где президент открыто уличил премьера Дональда Туска в манипуляции общественным мнением.
Речь идет о пресловутом "докладе ЦРУ" и якобы готовящемся вторжении России на территорию Польши — документе, который, по сути, оказался плодом фантазии самого Тусказаявил Евгений Поддубный
Цель Туска, добавил военкор, была предельно прагматичной: создать атмосферу тревоги и извлечь из этого краткосрочную политическую выгоду.