Поддубный на примере Польши показал сбой в риторике Европы Военкор Поддубный: создатели сценария "Россия нападет" стали заложниками мифов

Москва13 окт Вести.Военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный указал на сбой в риторике Европы на примере польского президента, который открыто уличил своего премьер-министра в манипуляции общественным мнением. Об этом Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, европейские элиты годами выстраивали курс вокруг тезиса о "российской угрозе": он служил удобным обоснованием для наращивания военных бюджетов и политическим рычагом.

Похоже, этот механизм начал давать сбой, и создатели сценария "Россия нападет" сами становятся заложниками собственных мифов пояснил он

Евгений Поддубный привел в пример скандал в Польше, где президент открыто уличил премьера Дональда Туска в манипуляции общественным мнением.

Речь идет о пресловутом "докладе ЦРУ" и якобы готовящемся вторжении России на территорию Польши — документе, который, по сути, оказался плодом фантазии самого Туска заявил Евгений Поддубный

Цель Туска, добавил военкор, была предельно прагматичной: создать атмосферу тревоги и извлечь из этого краткосрочную политическую выгоду.