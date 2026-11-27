Политолог: громкие заявления европейцев теряются при угрозе их интересам Политолог Носович: задор европейцев заканчивается при угрозе их безопасности

Москва27 ноя Вести.Агрессивная риторика представителей Европы стремительно меняется, как только возникает угроза их интересам и безопасности. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, журналист-международник Александр Носович.

Вот этот боевой задор европейцев заканчивается ровно там, где начинается прямая угроза их шкурным интересам, то есть их физической безопасности, и там, где проходит грань от громких заявлений, обещаний и угроз к практическим действиям, которые могут принести войну на их территорию сказал он

Показательным в этом отношении является пример с беспилотниками, пояснил эксперт.

Даже те страны, которые совершенно не реагировали, например, на прилеты украинских беспилотников по Северо-Западу России, которые летели через страны Прибалтики и разбивались там тоже, довольно сильно напряглись, когда возникла угроза появления полномасштабного фронта на Балтийском море заметил он

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза войны в Европе становится реальной из-за роста числа инцидентов с БПЛА в Прибалтике.