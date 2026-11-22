Москва22 ноя Вести.Атаковав беспилотниками российское морское судно, европейцы продемонстрировали, что могут блокировать наши торговые пути в Балтийском море. Об этом заявил ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, атаковавшие судно беспилотники не являлись украинскими. Они могли быть запущены с территории одной из стран Евросоюза.

Нам показали, как можно устраивать блокаду российских торговых путей на Балтике и блокаду, кстати, Калининградской области. Судно выходит из территориальных вод, проходит три мили, в него попадают беспилотники. Всем понятно, что это не беспилотник, который прилетел с Украины. Вот в Усть-Лугу может прилететь беспилотник с Украины, потому что есть беспилотники, которые летают на дальние расстояния: в них закладывают полетное задание, и он прилетает. Когда судно выходит из порта, нужно три-четыре часа максимум… для того, чтобы преодолеть территориальные воды и только из них выйти. То есть у вас нет времени передать информацию, подготовить беспилотники к удару. Самое главное - оператор должен находиться в режиме его наведения… Соответствующие беспилотники стартовали либо из Эстонии, либо из Финляндии. Более вероятно, что из Эстонии обозначил Ищенко

Большой войны в привычном смысле не будет, вместо нее используется иная стратегия. Один из приемов связан с тем, чтобы "входить в ситуацию устраиваемого хаоса", считает специалист теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.