Изъятые при пресечении атак ВСУ БПЛА могут пригодиться, пошутил генерал Михайлов Генерал Михайлов пошутил, что ЕС за свой счет снабжает Россию беспилотниками

Москва17 ноя Вести.Европейский союз фактически помогает России пополнять запасы беспилотников, оплачивая их производство и поставки Украине. Так в шутку прокомментировал изъятие дронов и безэкипажных катеров при пресечении готовившихся атак украинских спецслужб руководитель центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с ТАСС.

Он сказал, что изъятая техника может быть использована российскими военными.

Как говорят "от нашего стола вашему". И большое человеческое спасибо русофобам из ЕС, которые стали и нас за свой бюджет снабжать БПЛА. Конечно, это шутка, но хочу отметить, что задача демилитаризации Украины сегодня вышла за ее границы сказал Михайлов

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии атак на военные аэродромы, корабли Военно-морского флота и гражданские суда в Каспийском море. По данным ведомства, задержаны четверо агентов украинских спецслужб, еще двое были ликвидированы. При захвате подозреваемых силовики обнаружили подготовленные к применению беспилотники и безэкипажные катера.