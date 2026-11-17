Москва17 нояВести.Европейский союз фактически помогает России пополнять запасы беспилотников, оплачивая их производство и поставки Украине. Так в шутку прокомментировал изъятие дронов и безэкипажных катеров при пресечении готовившихся атак украинских спецслужб руководитель центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с ТАСС.
Он сказал, что изъятая техника может быть использована российскими военными.
Как говорят "от нашего стола вашему". И большое человеческое спасибо русофобам из ЕС, которые стали и нас за свой бюджет снабжать БПЛА. Конечно, это шутка, но хочу отметить, что задача демилитаризации Украины сегодня вышла за ее границысказал Михайлов
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии атак на военные аэродромы, корабли Военно-морского флота и гражданские суда в Каспийском море. По данным ведомства, задержаны четверо агентов украинских спецслужб, еще двое были ликвидированы. При захвате подозреваемых силовики обнаружили подготовленные к применению беспилотники и безэкипажные катера.