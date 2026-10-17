Военный эксперт: ЕС консолидирует силы, чтобы вести мониторинг у границ с РФ Эксперт Степанов: Европа нацелена вести постоянный мониторинг у границ с Россией

Москва17 окт Вести.Европейцы хотят на постоянной основе вести мониторинг территорий, приграничных с Россией. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

В настоящее время европейцы пытаются консолидировать свои спутниковые возможности, обеспечить не просто трафик и доступ к широкополосному интернету для передачи своевременной информации, а и в целом вести тотальный мониторинг приграничного с Россией пространства сказал он

Для этих целей, по его словам, задействуются и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, такие как, поставленные Украине по линии Швеции Saab 340.

Надо понимать, что ВСУ - это прокси-НАТОвская структура, и, конечно же, она тотально зависит не только от разведаналитики, но и от финансирования, военно-технического обеспечения сказал он

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал ИС Вести", что Франция и Великобритания могут передавать сведения Украине для нанесения атак по территории России после отказа со стороны США.