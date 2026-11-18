Названы заказчики налетов украинских дронов на Молдавию и страны Прибалтики Эксперт Перенджиев: соседи Украины заказывают налеты дронов на свои территории

Москва18 ноя Вести.Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на ряд европейских государств осуществляются по заказу самих стран Запада. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев, комментируя появление дронов в воздушном пространстве Молдавии и стран Прибалтики.

Как отметил эксперт, подобные атаки нацелены на то, чтобы напугать население европейских стран якобы исходящими от России угрозами.

Не всегда украинские дроны летят не туда, куда надо, по причине только какого-то сбоя. Иногда это делается намеренно, потому что мысль такая, что во всем обвинят русских... А могут такие налеты проводиться по заказу властей соседних с Украиной стран. Потому что те хотят свое население периодически запугивать якобы военной угрозой от России сказал Перенджиев

Ранее стало известно, что Молдавия приостановила работу шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной из-за пролета беспилотников в воздушном пространстве республики.