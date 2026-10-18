Эксперт Кузякин: Прибалтика ночью как минимум открыла небо ВСУ для атак по РФ

Эксперт Кузякин заявил, что ночью Прибалтика открыла небо для атаки дронов ВСУ Эксперт Кузякин: Прибалтика ночью как минимум открыла небо ВСУ для атак по РФ

Москва18 окт Вести.Страны Балтии в ночь на 18 октября как минимум предоставили свое воздушное пространство для пролета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении России. Об этом заявил эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, которые приводит ТАСС, есть основания полагать, что одна из стран, возможно, предоставляла площадку для запуска дронов.

Сегодня ночью страны Прибалтики как минимум предоставляли свое воздушное пространство для пролета украинских дронов для ударов по России сказал Кузякин

Эксперт уточнил, что в нескольких прибалтийских странах была объявлена воздушная опасность, а аэропорт Риги долгое время был закрыт. Это дает России право сбивать дроны ВСУ над странами Прибалтики и Финляндии, а если подтвердится информация о запуске дронов с их территории - уничтожать места подготовки и запуска, подчеркнул Кузякин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки ВСУ атаковать беспилотниками российские регионы – это последние проявления агонии киевского режима.

В воскресенье российская ПВО отразила одну из самых массированных атак ВСУ на регионы РФ - были уничтожены 1015 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.