Полянский: Эстония соучаствует в террористической деятельности Киева Полянский: Эстония участвует в террористической деятельности Киева

Москва27 ноя Вести.Эстония предоставляет свое воздушное пространство для атак Киева на северо-западные области России. Таким образом, Эстония на деле становится соучастницей террористической деятельности киевского режима, заявил представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

Пролеты украинских дронов в воздушном пространстве Эстонии зафиксированы объективно и доказательно, отметил Полянский.

Рассматриваем эти действия Эстонии как соучастие в терроризме, осуществляемом киевским руководством приводит РИА Новости слова Полянского

В МИД отметили, что Эстония негласно разрешает Украине запускать беспилотники (БПЛА) в свое воздушное пространство для ударов по российским областям.

Между тем руководитель Центра анализа передовых технологий МГТУ им. Баумана Александр Степанов подчеркнул, что угроза со стороны стран Прибалтики Калининграду может растет. Запад рассматривает Прибалтику в качестве плацдарма для дальнейшей эскалации отношений между Европой и Россией.