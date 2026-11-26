Москва26 ноя Вести.Эстония - соучастница террористической деятельности Киева, поскольку предоставила свое пространство для украинских беспилотников, атаковавших российское судно в международных водах Финского залива. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Он отметил, что 21 ноября Таллин предоставил свое воздушное пространство для украинских дронов, наносивших удары по российским грузовым судам, в частности по сухогрузу "Спарта II", который был атакован двумя БПЛА в трех милях от границы с Россией.

Постпред отметил, что пролеты дронов через Эстонию, как и через ее соседей, для атак на северо-запад России фиксировались объективно и доказательно уже не раз, сообщает ТАСС.