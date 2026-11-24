Зеленский взял ответственность за удар по сухогрузу Sparta II в Финском заливе

Зеленский признал атаку на российское судно Sparta II в Финском заливе Зеленский взял ответственность за удар по сухогрузу Sparta II в Финском заливе

Москва24 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке на российский сухогруз Sparta II в нейтральных водах Финского залива, передает агентство Bloomberg.

Он заявил, что судно рассматривалось украинской стороной в качестве законной цели, так как оно, по его утверждению, транспортировало вооружение.

Любое судно под российским флагом ... является для нас законной целью в российских территориальных или нейтральных водах подчеркнул Зеленский

Он признал, что данный инцидент вызвал обеспокоенность у ряда западных партнеров Киева. При этом Зеленский выразил уверенность, что украинские силы действовали обоснованно.

Ранее сообщалось, что сухогруз Sparta II, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград, был атакован беспилотными летательными аппаратами 21 ноября в трех морских милях от границы РФ. Судно и его экипаж впоследствии удалось успешно отбуксировать в порт Санкт-Петербурга.