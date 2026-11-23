Зеленский признался в причастности СБУ к удару по судну РФ в Ливии

Зеленский взял ответственность за удар по судну РФ в Ливии Зеленский признался в причастности СБУ к удару по судну РФ в Ливии

Москва23 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что за атакой на российский корвет "Меркурий" у берегов Ливии стоит Служба безопасности Украины (СБУ).

По его словам, в ходе операции в Средиземном море было задействовано семь морских беспилотников. Зеленский в своем Telegram-канале также добавил, что в указанной операции участвовали сотрудники СБУ.

22 ноября сообщалось, что судно, стоявшее на военно-морской базе в ливийском Бенгази, направлялось в Россию. Позже на борту корабля произошел взрыв, предположительно, из-за удара беспилотника. Пожар на борту удалось взять под контроль. Портовая инфраструктура, военно-морская база и расположенные там склады не пострадали, работа объектов продолжается в обычном режиме.