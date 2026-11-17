Зеленский пообещал "новые операции" против РФ после атаки на Крымский мост

Зеленский пообещал России новые атаки после ударов по Крымскому мосту Зеленский пообещал "новые операции" против РФ после атаки на Крымский мост

Москва17 ноя Вести.Вооруженные силы Украины продолжат совершать теракты против российский инфраструктуры после атаки на Крымский мост, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram.

Также он поблагодарил военнослужащих ВСУ, сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и производителей оружия для ВСУ за удар по Крымскому мосту.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, конструкция моста получила повреждения.