Москва17 нояВести.Вооруженные силы Украины продолжат совершать теракты против российский инфраструктуры после атаки на Крымский мост, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram.
Также он поблагодарил военнослужащих ВСУ, сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и производителей оружия для ВСУ за удар по Крымскому мосту.
Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, конструкция моста получила повреждения.