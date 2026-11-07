Украина продолжит бить по российским НПЗ, заявил Зеленский Зеленский: ВСУ продолжат наносить удары по российским НПЗ

Москва7 ноя Вести.Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Его заявление прозвучало в преддверии трехсторонних переговоров в Абу-Даби, которые пройдут 10–11 ноября.

Зеленский добавил, что ВСУ атакуют российские НПЗ в ответ на удары по украинским объектам энергетики.

Ранее в ООН заявили, что генсек организации Антониу Гутерриш обеспокоен информацией о продолжающихся атаках ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры России.