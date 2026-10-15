Москва15 октВести.Украина продолжает предпринимать попытки атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Они продолжают до сих пор, и вчера по некоторым НПЗ пытались наносить ударысказал глава государства
Президент обратил внимание на то, что существенного ущерба от недавних попаданий по российским НПЗ нет.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак оценил новые образцы защитных сооружений для нефтеперерабатывающих заводов, которые были представлены в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Зампред правительства России отметил в комментарии ИС "Вести", что некоторые из них уже используются для защиты объектов.