Путин заявил о продолжающихся попытках Украины атаковать российские НПЗ Путин: Украина продолжает пытаться наносить удары по НПЗ

Москва15 окт Вести.Украина продолжает предпринимать попытки атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Они продолжают до сих пор, и вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары сказал глава государства

Президент обратил внимание на то, что существенного ущерба от недавних попаданий по российским НПЗ нет.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак оценил новые образцы защитных сооружений для нефтеперерабатывающих заводов, которые были представлены в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Зампред правительства России отметил в комментарии ИС "Вести", что некоторые из них уже используются для защиты объектов.