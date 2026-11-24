Путин предложил обсудить меры по дополнительной защите НПЗ от атак Киева Путин предложил обсудить дополнительные меры по защите НПЗ и их сотрудников

Москва24 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в ходе заседания Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности предложил обсудить, что нужно дополнительно сделать для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов и защиты работающих на них людей.

Сегодня предлагаю обсудить, что нужно дополнительно сделать для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов, для защиты сотрудников, которые на них работают сообщил президент

Глава государства отметил, что киевский режим не прекращает атак на российские перерабатывающие мощности, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа воздержаться от подобных действий. По словам Путина, "киевские власти не слушают таких советов".

Кроме того, как и договаривались, необходимо продолжить системную работу по усилению защиты объектов ТЭКа. Мы видим, что киевский режим не прекращает атаки на наши перерабатывающие мощности сказал Путин

Он также подчеркнул, что ответные действия со стороны России неизбежны, и добавил, что начатая противником в начале июня эскалация, рассчитанная, по публичным заявлениям, на 40 дней, не способна нанести критического ущерба.

В этой связи отмечу, ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать. Мы в свою очередь не раз говорили и понимаем, что эскалация, начатая противником в начале июня этого года и рассчитанная, как публично было заявлено, на 40 дней, не в состоянии нанести нам критического ущерба заключил глава государства

Также в ходе заседания Путин поручил следить за балансом спроса и предложения топлива в регионах.