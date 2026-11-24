Путин заявил о стабилизации топливного рынка России после роста цен

Путин поручил следить за балансом спроса и предложения топлива в регионах Путин заявил о стабилизации топливного рынка России после роста цен

Москва24 ноя Вести.Стабильность внутреннего топливного рынка России удалось сохранить благодаря своевременным мерам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности.

По словам главы государства, принятые решения помогли обеспечить устойчивые поставки топлива для экономики и населения. После максимальных значений, зафиксированных в начале октября, цены на бензин в большинстве регионов в целом стабилизировались.

В итоге мы сохранили стабильность внутреннего рынка, топливного рынка отметил Владимир Путин

Этому поспособствовали такие меры, как введение механизма импортного демпфера и корректировка нормативов биржевых продаж бензина и дизельного топлива, пояснил российский лидер.

Вместе с тем Владимир Путин отметил, что обстановка на рынке нефтепродуктов остается сложной. Он призвал профильные ведомства продолжать оперативно реагировать на изменения спроса и предложения топлива по всей стране.