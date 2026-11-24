Москва24 нояВести.Стабильность внутреннего топливного рынка России удалось сохранить благодаря своевременным мерам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности.
По словам главы государства, принятые решения помогли обеспечить устойчивые поставки топлива для экономики и населения. После максимальных значений, зафиксированных в начале октября, цены на бензин в большинстве регионов в целом стабилизировались.
В итоге мы сохранили стабильность внутреннего рынка, топливного рынкаотметил Владимир Путин
Этому поспособствовали такие меры, как введение механизма импортного демпфера и корректировка нормативов биржевых продаж бензина и дизельного топлива, пояснил российский лидер.
Вместе с тем Владимир Путин отметил, что обстановка на рынке нефтепродуктов остается сложной. Он призвал профильные ведомства продолжать оперативно реагировать на изменения спроса и предложения топлива по всей стране.