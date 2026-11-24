Москва24 нояВести.Ответные действия России на продолжающиеся атаки Киева на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) неизбежны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.
Киевский режим продолжает наносить удары по российским перерабатывающим мощностям, несмотря на призыв президента США воздержаться от подобных действий, отметил президент.
В этой связи ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знатьзаявил Путин
Он подчеркнул, что эскалация, начатая противником в июне и рассчитанная, согласно публичным заявлениям Киева, на 40 дней, не способна нанести России критический ущерб.
В начале ноября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.