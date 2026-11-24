Путин: ответ России на атаки на объекты ТЭК неизбежен

Путин: ответные действия со стороны РФ на атаки на объекты ТЭК неизбежны Путин: ответ России на атаки на объекты ТЭК неизбежен

Москва24 ноя Вести.Ответные действия России на продолжающиеся атаки Киева на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) неизбежны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности.

Киевский режим продолжает наносить удары по российским перерабатывающим мощностям, несмотря на призыв президента США воздержаться от подобных действий, отметил президент.

В этой связи ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать заявил Путин

Он подчеркнул, что эскалация, начатая противником в июне и рассчитанная, согласно публичным заявлениям Киева, на 40 дней, не способна нанести России критический ущерб.

В начале ноября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.