Москва24 ноя Вести.Попытки европейских властей ограничить экспорт российских энергоносителей имеют серьезные последствия, но, прежде всего, для самих европейцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Комиссии по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности.

Мы видим продолжающиеся попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу. Уже не раз отмечал, и сегодня это видно, что называется, и невооруженным глазом, что такие действия имеют серьезные последствия. Но прежде всего для самих европейцев. Нашей нефти и газа у них будет меньше, а проблем - больше