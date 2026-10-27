Москва27 окт Вести.Мировой газовый рынок столкнулся с неопределенностью на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, нарушения привычных маршрутов поставок и ограничений на закупку оборудования и технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

По словам российского лидера, взрывы на российских газопроводах, ведущих в Европу, и обострение ситуации в одном из ключевых центров мировой газодобычи привели к нарушению логистических цепочек и ослаблению сложившихся деловых связей.

В результате мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности сказал глава государства

Путин отметил, что цены на газ резко выросли, однако могут так же быстро вернуться к прежним значениям. На этом фоне многие инвестиционные проекты приостановлены, перенесены на более поздний срок или полностью отменены.

Также глава государства назвал главную проблему мирового газового рынка.

VIII саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) проходит в Москве 27 октября 2026 года.