Стоимость газа в Европе превысила $1050 за тысячу кубометров впервые с 2022 года

Газ в Европе подорожал до $1050 впервые с 2022 года Стоимость газа в Европе превысила $1050 за тысячу кубометров впервые с 2022 года

Москва20 окт Вести.Спотовая стоимость газа на бирже в Европе в ходе торгов 20 октября превысила 1050 долларов за тысячу кубических метров. Это произошло впервые с декабря 2022 года.

Так, цены с поставкой "на день вперед" на торговом хабе TTF достигли 1052 долларов за тысячу кубометров.

Вместе с тем, согласно данным лондонской биржи ICE, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до уровня порядка 1042 долларов за тысячу кубометров.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что странам Европы будет нечем покрывать дефицит газа после отказа от российских поставок. По его словам, за действия европейских властей заплатят потребители в ЕС.