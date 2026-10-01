Стоимость газа в Европе подорожала до максимума за 4 года Цены на газ в Европе достигли четырехлетнего максимума

Москва27 окт Вести.Стоимость газа на европейских биржах достигла наивысшей с декабря 2022 года отметки: 26 октября цена на ноябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF на пике поднималась до 1133 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов ICE Futures.

Толчком послужили два фактора: непрекращающийся конфликт на Ближнем Востоке и низкие запасы топлива в хранилищах в преддверии начала сезона холодов, пишет РБК.

Заполненность европейских ПХГ находится на самом низком уровне для этой поры года за последние полтора десятилетия.

Опрошенные изданием аналитики связывают резкий рост котировок с тем, что Европе приходится соперничать с покупателями из стран Азии за свободные спотовые партии сжиженного газа, предлагая за них более высокую цену.

По оценкам специалистов, если поставки из ближневосточного региона останутся на прежнем уровне или сократятся, а зима выдастся морозной, цены выше 1100 долларов за тысячу кубометров могут продержаться вплоть до наступления весны.

Ранее генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой перечислил вызовы, с которыми Европа столкнется зимой.