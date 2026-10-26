Генсек ФСЭГ назвал вызовы, с которыми столкнется Европа зимой Генсек ФСЭГ Мшелбила: ЕС начнет зиму с занятыми на около 80% хранилищами газа

Москва26 окт Вести.Европа начнет зиму с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 80%, для стран региона это станет серьезным вызовом. Такое мнение выразил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой генеральный секретарь Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

По его словам, ситуация зимой в Европе непрямую будет зависеть от погоды.

В зиму Европа будет входить с газовыми хранилищами, заполненными меньше чем на 80%. И с учетом высоких цен, да и всего происходящего, это серьезный вызов. И то, как Европа переживет зиму, будет зависеть от погоды, скажем так. Температура воздуха будет решающим фактором. Если зима выдастся мягкой, то европейцы справятся за счет импорта, который зимой будет продолжаться. А вот в случае холодной зимы, думаю, Европе придется трудно сказал Мшелбила

Ранее генсек ФСЭГ спрогнозировал, что мировой спрос на природный газ, несмотря на череду глобальных кризисов, продолжит расти.