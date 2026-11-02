Глава Equinor: Европа входит в зимний период менее подготовленной, чем обычно

Европа входит в зимний период более уязвимой, чем обычно, считают в Equinor Глава Equinor: Европа входит в зимний период менее подготовленной, чем обычно

Москва2 ноя Вести.Уровень газа в европейских хранилищах достиг минимума за последние 15 лет и Европа входит в зимний период менее подготовленной, чем обычной, заявил глава Equinor Андерс Опедаль, слова которого приводит ТАСС.

Уровень запасов газа в европейских хранилищах - самый низкий за последние 15 лет. Это означает, что Европа входит в зимний сезон будучи более уязвимой, чем обычно, - особенно если установится холодная погода сказал он

Опедаль призвал внимательно следить за развитием поставок газа, например из Катара и США, и учитывать риск обострения конкуренции за энергоресурсы между США и Азией.

По словам главы Equinor, компании стремятся заключать долгосрочные контракты. Он объяснил это тем, что наряду с инвестициями в энергетический переход и возобновляемые источники энергии европейские партнеры понимают отсутствие альтернативы природному газу "еще долгое время" и стремятся гарантировать себе его достаточные объемы до завершения перехода.