Мшелбила: от погоды будет зависеть, как Европа переживет зиму без газа из РФ Глава ФСЭГ: в случае холодной зимы Европе придется трудно без российского газа

Москва26 окт Вести.Европа, столкнувшись с резким сокращением поставок российского газа и высокими ценами, готовится к зиме с частично заполненными хранилищами, полагаясь на импорт СПГ и возобновляемые источники энергии. При этом прохождение холодного сезона будет зависеть от погодных условий. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.

Он подчеркнул, что в Европе с 2022 года значительно сократилось потребление трубопроводного газа.

Оно упало примерно с 450 млрд кубометров до 380, а в этом году снизилось еще - это серьезное снижение. И Европа рассматривала разные варианты смягчения эффекта от него. Первый вариант — снизить потребление природного газа за счет повышения энергоэффективности или замещения газа ВИЭ (возобновляемые источники энергии или "зеленая", регенеративная энергия) или иными источниками энергии. Некоторые страны смотрят в сторону атомной энергетики, но в основном рассматривают ВИЭ. Во-вторых, Европа задумывается и об альтернативных трубопроводах для поставки газа. Опять же, эти меры не помогут сразу заместить большие объемы, поставлявшиеся из России. Есть третий вариант — это СПГ. По Европе прошла волна строительства регазификационных терминалов. И по большей части эти терминалы принимают газ из Северной Америки. На замену российскому приходит в основном американский газ заявил Мшелбила

Он констатировал, что цены на газ взлетели, и для Европы зима с неполными газовыми хранилищами станет настоящим испытанием.

Мы видим, что газовые хранилища в Европе заполнены ниже ожидаемой отметки - 70-76%, где-то в этом диапазоне. В зиму Европа будет входить с газовыми хранилищами, заполненными меньше, чем на 80%. И с учетом высоких цен, да и всего происходящего, это серьезный вызов. И то, как Европа переживет эту зиму, будет зависеть от погоды, скажем так, температура воздуха будет решающим фактором. Если зима выдастся мягкой, то европейцы справятся за счет импорта, который зимой будет продолжаться. А вот в случае холодной зимы, я думаю, Европе придется трудно. Мне кажется, что за ситуацией этой зимой наблюдать будет особенно интересно поделился Мшелбила

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европе нужна Россия, чтобы пережить энергетическое цунами и не замерзнуть зимой. Евросоюзу, как считает Дмитриев, нужно признать свои стратегические, энергетические и геополитические ошибки, а также избавиться от русофобского подхода.