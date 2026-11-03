Москва3 ноя Вести.Европа выйдет из отопительного сезона с опустошенными газовыми хранилищами, и в 2027 году ей придется закупать большие объемы газа по высокой цене для подготовки к следующей зиме. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Европейцы уже платят много, там цены выше 1100 долларов за 1 000 кубов, и будут платить еще больше зимой, потому что и потребление возрастет для отопления, и еще и ограничат закупку российского сжиженного природного газа. И все это приведет к дополнительному росту цен, может быть, и полторы тысячи долларов за тысячу кубов заявил Юшков

Эксперт отметил, что весной европейские хранилища будут пустыми, и страны ЕС будут вынуждены пополнять свои запасы по высоким ценам.

Весной, при всех этих условиях, они выйдут из отопительного сезона с опустошенными газовыми хранилищами. Потому что мало туда закачали, так еще и выгоднее как раз в первую очередь отобрать тот газ, который в подземных хранилищах находится, потому что когда ты его закачивал, ты его покупал по более низким ценам, чем сейчас есть на рынке. Поэтому есть смысл экономить и сначала оттуда доставать сколько можешь, а потом уже увеличивать импорт… И надо будет весь двадцать седьмой год опять много покупать для того, чтобы много закачать, потому что нужно будет готовиться к следующей зиме сказал Юшков

Ранее заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик заявил, что в Европе может развернуться масштабный энергетический кризис, если будет холодная зима, слабые ветра и перебои с поставками СПГ.