Темпы закачки газа в ПХГ Европы упали почти на треть ниже пятилетнего уровня

Хранилища Европы недополучают газ: закачка упала на треть ниже нормы Темпы закачки газа в ПХГ Европы упали почти на треть ниже пятилетнего уровня

Москва26 окт Вести.По итогам 24 октября заполненность подземных газовых хранилищ (ПХГ) Европы составила 74,62%. Такие данные приводит ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Нынешний показатель уступает среднему значению на эту дату за предыдущие пять лет на 14,92 процентного пункта. Темпы пополнения запасов также остаются ниже обычных: в течение последней недели чистая закачка в среднем достигала 46 млн куб. м в сутки, что на 30,5% меньше среднего уровня за пятилетний период.

Объем газа в европейских хранилищах считается одним из главных ориентиров для мирового газового рынка. Совокупная мощность системы хранения Евросоюза рассчитана на 110 млрд куб. м активного газа. В целом Европа превратилась в крупнейшего покупателя на глобальном рынке сжиженного природного газа (СПГ).

Однако поставки СПГ в октябре 2026 года, по оценкам аналитиков, не превысят 8,2 млн тонн, что на 16% меньше, чем годом ранее.

В состав GIE входят компании, занимающиеся транспортировкой и хранением газа, а также СПГ. Статистика ассоциации по подземному хранению природного газа ведется с 2011 года, по приему и регазификации СПГ - с 2012 года. Отсчет новых газовых суток в европейской отрасли начинается в 06:00 по центральноевропейскому времени (CET).