Эксперт Новик назвал факторы, при которых в ЕС наступит масштабный энергокризис Эксперт Новик: ЕС грозит масштабный кризис при сочетании трех факторов

Москва2 ноя Вести.В Европе может развернуться масштабный энергетический кризис, если будет холодная зима, слабые ветра и перебои с поставками СПГ. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

По словам Новика, если эти три фактора совпадут, то в Европе начнется масштабный энергетический кризис.

Ну, конечно, это холодная зима, это слабый ветер, мы должны помнить, что энергосистема Евросоюза на 19% состоит из ветровой энергии, и дальнейшие перебои с поставками СПГ заявил Новик

Эксперт отметил, что даже при теплой зиме запасы европейских стран могут сократиться до критического уровня.

Даже при обычном сценарии, да, это сценарий обычной стандартной теплой зимы, сжатие поставок СПГ способно опустить запасы до 13% к марту 2027 года и заставить энергоемкие отрасли сокращать выпуск добавил Новик

Новик также указал и на структурные уязвимости европейской энергетики.

Это, конечно, перебой поставок американского СПГ. Это уже примерно 30% всего импорта газа в Евросоюз. Также мы помним про ситуацию с Россией. В начале 2027 года Евросоюз запрещает весь импорт российского СПГ, а к осени 2027 года будет остановлен и трубопроводный газ из России, а Европа сама себе по факту сузила пространство для маневров. Как раз тогда, когда на рынке очень серьезная кризисная ситуация сказал Новик

Ранее депутат Бундестага от партии "Зеленые" Михаэль Келльнер заявил, что в Германии критически низкий страховой запас газа на зиму – по состоянию на 1 ноября газохранилища ФРГ заполнены на 61,4%, при этом закон предписывает минимум 70% заполненности к этой дате.