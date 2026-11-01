Депутат Бундестага Келльнер: у Германии почти нет страхового запаса газа на зиму

В Германии заявили о критически низком страховом запасе газа на зиму Депутат Бундестага Келльнер: у Германии почти нет страхового запаса газа на зиму

Москва1 ноя Вести.Германия почти не располагает страховым запасом природного газа на грядущую зиму. Об этом сообщил депутат Бундестага от партии "Зеленые" Михаэль Келльнер.

По информации газеты Bild, газохранилища ФРГ заполнены на 61,4% по состоянию на 1 ноября, при этом закон предписывает минимум 70% заполненности к этой дате.

Газовые хранилища настолько пусты, что у Германии практически нет страхового запаса на зиму. Поэтому каждый холодный фронт, каждый небольшой сбой в цепочке поставок будет немедленно приводить к росту цен на газ приводит издание слова Келльнера

Между тем Федеральное сетевое агентство Германии утверждает, что снабжение страны газом стабильно. Руководство ФРГ берет во внимание поставки по трубопроводам из Норвегии и других стран Европы, а также импорт СПГ через терминалы.

В то же время представитель отраслевого объединения операторов газовых хранилищ INES Себастьян Хайнерманн указал, что ФРГ входит в отопительный сезон с меньшими запасами безопасности. По его словам, ситуация может стать опасной при экстремально низких температурах или перебоях с импортом топлива.

Чем меньше газа остается в хранилищах, тем меньше топлива можно ежедневно оттуда извлекать. Поэтому особенно критической ситуация может стать в конце зимы. Если холодная зима затянется, то в феврале или марте резервы могут оказаться особенно скудными. И даже если газа хватит, возникает другая опасность – рост цен резюмирует Bild

Ранее официальный представитель министерства экономики ФРГ Сюзанне Унград предупредила, что страна не успеет заполнить подземные газохранилища до целевого уровня к 1 ноября.