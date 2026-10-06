Германия предпринимает лихорадочные усилия по заполнению газовых хранилищ к зиме Эксперт Гривач: газовые хранилища Германии заполнены чуть более, чем на 50%

Москва6 окт Вести.На сегодняшний день Германия смогла заполнить подземные газовые хранилища чуть более чем на 50%, и сейчас власти предпринимают лихорадочные усилия по ускоренной закачке газа к зиме. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, США в одиночку не способны восполнить нехватку сырья в Европе, которая возникла в связи с недоступностью катарского СПГ. Другие опции европейцам недоступны, например, российский газопроводный газ, так как ЕС не рассматривает его поставки по политическим причинам, добавил эксперт.

В Германии, которая среди стран ЕС наибольшими мощностями обладает, ситуация гораздо хуже, там чуть более 50% [заполнено хранилищ]. Сейчас предпринимаются лихорадочные усилия. Госкомпаниям… поставлена задача – ускорить закачку газа. Но все это связано с дополнительными издержками, и уже времени остается не так много. Начался новый газовый год, и если погодные условия будут чуть хуже… [то] подготовиться должным образом к осенне-зимнему максимуму будет достаточно проблематично объяснил Гривач

Ранее стало известно, что Европа подошла к традиционному началу отопительного сезона с рекордно низкими запасами газа в своих подземных хранилищах за все время наблюдений – с 2011 года.