Запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60% "Газпром": запасы газа в Германии опустились ниже 60%

Москва8 ноя Вести.В "Газпроме" назвали исключительной за всю историю ситуацию с уровнем газа в подземных хранилищах Германии. Запасы топлива в ПХГ в начале ноября опустились ниже 60 %.

Уровень заполненности ПХГ Германии, обладающей крупнейшими мощностями хранения в Европе, упал ниже 60%. Это исключительная ситуация для первой недели ноября за всю историю наблюдений говорится в сообщении "Газпрома"

Суточный отбор из хранилищ в Германии 6 ноября достиг нового антирекорда, превысив на 58,7%, или на 37 млн куб. м, предыдущий наибольший показатель для этой даты.

Ранее сообщалось, что европейские страны в связи с холодной осенью уже израсходовали 5% всего газа, хранящегося в подземных хранилищах. При этом цена на газ в Европе выросла почти втрое.