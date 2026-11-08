Москва8 нояВести.В "Газпроме" назвали исключительной за всю историю ситуацию с уровнем газа в подземных хранилищах Германии. Запасы топлива в ПХГ в начале ноября опустились ниже 60 %.
Уровень заполненности ПХГ Германии, обладающей крупнейшими мощностями хранения в Европе, упал ниже 60%. Это исключительная ситуация для первой недели ноября за всю историю наблюденийговорится в сообщении "Газпрома"
Суточный отбор из хранилищ в Германии 6 ноября достиг нового антирекорда, превысив на 58,7%, или на 37 млн куб. м, предыдущий наибольший показатель для этой даты.
Ранее сообщалось, что европейские страны в связи с холодной осенью уже израсходовали 5% всего газа, хранящегося в подземных хранилищах. При этом цена на газ в Европе выросла почти втрое.