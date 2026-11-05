Москва5 ноя Вести.Высокие темпы расходования газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) в начале отопительного сезона могут привести к сокращению их максимальной суточной производительности зимой. Об этом предупредили в "Газпроме".

Российская компания указала на возможные риски для стабильного снабжения потребителей.

Высокий темп отбора газа из ПХГ в начале сезона создает предпосылки для снижения их максимальной суточной производительности в осенне-зимнем периоде, особенно в условиях пикового зимнего спроса говорится в публикации

"Газпром" также привел в подтверждение сведения Gas Infrastructure Europe. Согласно им, европейские хранилища начали сезон с исторически минимальным уровнем заполненности в 74,9%. В конце октября и в первые дни ноября объемы отбора достигли рекорда за всю историю наблюдений.

В компании также обратили внимание на ситуацию в странах с крупными мощностями хранения газа. По состоянию на 28 октября, заполненность ПХГ Германии, Нидерландов и Австрии была значительно ниже 70%.

ТАСС в конце октября сообщал, что часть европейских стран пытается закачать еще немного газа в хранилища, несмотря на рекордно высокие цены. При этом отбор газа в связи с началом сезона шел уже вторую неделю.