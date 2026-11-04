Дмитриев раскрыл роль британских СМИ в победе демократов на выборах в Конгресс Дмитриев: британские СМИ подрывали позиции Трампа перед выборами в Конгресс

Москва4 ноя Вести.Британские СМИ активно работали над тем, чтобы ослабить позиции американского лидера Дональда Трампа и Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс США. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Так Дмитриев прокомментировал ряд публикаций в газете Financial Times, где заявлялось, что период доминирования республиканцев подошел к концу.

Британские СМИ усердно работали над подрывом позиций президента Трампа и республиканцев перед промежуточными выборами и теперь ликуют. Однако, борясь с миграцией и идеологией воукизма [пробужденчество, новая этика. – Прим. ред.], президент Трамп защищает западную цивилизацию написал Дмитриев

Предварительные итоги голосования на выборах в Конгресс США показывают, что демократы обошли республиканцев. По данным портала Decision Desk HQ, демократы получают 54 места в верхней палате Конгресса и 241 – в нижней, тем самым у них будет большинство в обеих палатах.

Ранее политолог Юрий Самонкин объяснил значение итогов выборов в Конгресс для республиканцев.