Демократы обходят республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США

Демократы лидируют на промежуточных выборах в Конгресс США Демократы обходят республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США

Москва4 ноя Вести.Демократическая партия лидирует на промежуточных выборах в Палату представителей и Сенат США. По подсчетам аналитического портала Decision Desk HQ (DDHQ), демократам отводится 54 места в верхней палате Конгресса и 241 – в нижней.

Для большинства партии необходимо было занять 51 место в Сенате и 218 – в Палате представителей.

Между тем NBC News прогнозирует, что результаты подсчета всех голосов обеспечат демократам 258 мест в нижней палате Конгресса. Предполагается, что республиканцы займут 177 мест.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" предположил, что президенту США Дональду Трампу не удастся договориться с оппозиционным Конгрессом.