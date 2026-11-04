Москва4 нояВести.Демократическая партия может завоевать большинство в Сенате по итогам промежуточных выборов. Согласно оценке Bloomberg, ее представители получат как минимум 51 из 100 мест в верхней палате Конгресса.
В действующем составе Сената республиканцам принадлежат 53 места, тогда как демократы вместе с независимыми сенаторами, поддерживающими их, располагают 47 мандатами.
В рамках промежуточных выборов американцы голосуют за 35 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей. В 36 штатах также проходят выборы губернаторов.
Кроме того, демократы могут получить большинство и в Палате представителей. По прогнозу Decision Desk HQ, вероятность такого исхода составляет 84%.