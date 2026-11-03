Эксперт Демчук не верит в ошеломляющую победу демократов на выборах в Конгресс

Эксперт усомнился в ошеломляющей победе демократов на выборах в Конгресс США Эксперт Демчук не верит в ошеломляющую победу демократов на выборах в Конгресс

Москва3 ноя Вести.Демократы вряд ли одержат ошеломляющую победу на промежуточных выборах в Конгресс США, однако в нижней палате, вероятно, получат большинство кресел. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Артур Демчук.

Политолог отметил, что в США нередко на промежуточных выборах правящая партия теряет большинство мест в Палате представителей.

Есть такие прогнозы, что действительно демократическая партия получит там большинство, но говорить о том, что это будет прямо ошеломляющая победа, что республиканцы потеряют десятки или даже сотню мест, наверное, говорить преждевременно заявил эксперт

По его словам, результат выборов все же зависит от воли избирателей, так как люди, участвовавшие в опросах, не всегда голосуют.

Поэтому здесь можно только приблизительно сказать с некой долей уверенности, да, что демократы все-таки получат большинство в нижней палате, вот с Сенатом все не так просто, вот, поэтому нужно дождаться результатов выборов добавил Демчук

Эксперт отметил, что неожиданные повороты возможны в так называемых колеблющихся штатах, например, Мичигане. Демчук даже допустил, что теоретически возможен результат, при котором сто кресел в Сенате США поровну поделят республиканцы и демократы.

Теоретически возможен такой расклад, то есть 50 будет сенаторов, избранных от демократов, 50 - от республиканцев. На самом деле, это тоже не имеет такого большого значения, потому что сенаторы, также, как и конгрессмены, ориентируются больше на своих избирателей, потому что они хотят переизбираться на следующий срок. Поэтому иногда бывает так, что демократы голосуют за предложение ...республиканцев, а республиканцы за предложение демократов отметил он

Политолог напомнил, что в случае равенства голосов решающий голос будет у вице-президента, который абсолютно лоялен к американскому лидеру Дональду Трампу.

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов заявил, что республиканская партия на промежуточных выборах в Конгресс США может поставить почти невиданные для себя антирекорды – у республиканцев остается мало шансов на то, чтобы сохранить за собой Палату представителей.