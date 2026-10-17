Политолог Ищенко рассказал, на чью победу на выборах в США рассчитывает Киев Политолог Ищенко: на Украине рассчитывают на победу демократов на выборах в США

Москва17 окт Вести.Украинские политики уверены, что демократы победят на выборах в Конгресс США. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, Киев рассчитывает, что демократы "наведут порядок". Если же республиканцы проиграют выборы, считает политолог, у них и, в частности, Трампа возникнут определенные трудности – США будет не до Украины, не до Зеленского.

Украинские политики живут сегодняшним днем. Помните, у [Петра] Порошенко тоже были проблемы, когда он сделал неудачную ставку на американских выборах в свое время. И сейчас они точно так же – есть рейтинги, которые показывают, причем уже год, наверное, показывают, что ситуация у республиканцев ухудшается. Они (Украинские чиновники. – Прим. ред.) абсолютно уверены, что демократы победят. Они абсолютно уверены, что демократы — это их добрый хозяин, который сейчас придет, значит, и наведет порядок сказал Ищенко

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев рассказал в интервью ИС "Вести", что произойдет, если выборы в США будут не в пользу республиканцев и действующего президента США Дональда Трампа. Он отметил, что в таком случае глава Белого дома отстранится от внешней политики.