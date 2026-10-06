Москва6 окт Вести.Представители киевского режима показывают свою полную недоговороспособность в отношениях с Соединенными Штатами, так как ожидают поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом заявил американист Малек Дудаков в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Киев надеется, что на выборах победят представители Демократической партии США, имеющие, в отличие от республиканцев, более проукраинские и антироссийские взгляды, подчеркнул политолог.

Украинское лобби показывает свою полную недоговороспособность в отношениях и с американской администрацией, и с европейцами в том числе. Я думаю, что ребята действительно полагают, что [президент США Дональд] Трамп превращается постепенно в "хромую утку" и можно не реагировать на его окрики, звонки и все остальное. И надеяться, что таким образом еще больше проблем ему создастся на выборах, соответственно, победят демократы… и вот с ними-то можно будет обо всем договориться в обход Трампа объяснил Дудаков

Схожую стратегию, считает эксперт, украинские политические элиты реализуют и в отношении Европы.

По поводу украинцев, кстати говоря, мне кажется, примерно такую же стратегию они в отношении Европы сейчас реализуют. То есть сколько им этот большой проект реформ навязывают со стороны Европейской комиссии? Они же тоже все это динамят и ничего не принимают, полагают, что и так будут давать и деньги, и оружие добавил он

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов объяснил, каковы будут последствия при проигрыше республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США.