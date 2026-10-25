Политолог Дудаков: Трамп сможет давить на Киев даже без победы на выборах

Политолог рассказал, поможет ли ВСУ победа демократов на выборах в США Политолог Дудаков: Трамп сможет давить на Киев даже без победы на выборах

Москва25 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп может оказывать воздействие на киевский режим даже при потере контроля над Конгрессом. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с NEWS.ru.

При этом, по словам эксперта, глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает на победу Демократической партии на предстоящих выборах, поскольку это якобы усилит поддержу ВСУ со стороны Вашингтона.

Дудаков также отметил, что в настоящий момент Зеленский ведет себя "по-хамски" с главой Белого дома и его администрацией.

В целом украинское лобби спит и видит победу демократов на предстоящих выборах в Конгресс. Они себя все более дерзко ведут в отношениях с американским президентом. Полагают, что Трамп уже хромая утка, досиживает последние дни до этих выборов сказал он

По словам Дудакова, даже если демократы одержат победу на выборах, Трамп не утратит своих позиций и будет способен создать много проблем для киевского режима.

Эксперт также отметил, что основатель SpaceX Илон Маск логично указывает на нарушения украинской армией правил использования Starlink, добавив, что у предпринимателя есть все основания для ограничения работы спутниковой системы для Вооруженных сил Украины.