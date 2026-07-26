Политолог сообщил о попытках Киева продвигать свои интересы через Лумер Политолог Дудаков: Киеву вряд ли удастся продвинуться к Трампу через Лумер

Москва26 июл Вести.Киевский режим будет пытаться продвинуть и донести свои интересы до президента США Дональда Трампа через блогера Лору Лумер, но у Владимира Зеленского и его окружения вряд ли это получится. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, Лумер лично общается с Трампом, однако ее повестка не очень интересна американскому электорату.

Лумер является довольно маргинальным персонажем и даже не близка по популярности к Такеру Карлсону, Кэндис Оуэнс и другим представителям правого крыла республиканцев, которые настроены более реалистично. Но через нее будут пытаться донести какие-то проукраинские нарративы до Трампа. Я не уверен, что это получится, но сейчас лоббисты активизируются в преддверии визита Зеленского в США на похороны Линдси Грэма, чтобы хотя бы что-то получить от Трампа и от Конгресса сказал Дудаков

Также американист заметил, что Зеленский выбрал неудачное время для визита в США.

Зеленский выбрал не самое лучшее время для такого визита, поскольку конгресс уже в отпуске, процесс согласования бюджетов идет сложно, и Украине там особо ничего не выделяется. У Трампа фокус внимания в основном на Ближнем Востоке и кризисной ситуации с Ираном. Поэтому ему сейчас точно не до Украины. В связи с этим в ближайшее время украинским лоббистам вряд ли стоит рассчитывать на серьезные транши со стороны США подчеркнул Дудаков

Ранее 25 июля Лумер выступила с критикой главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.