Москва25 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не стал называть Дональда Трампа лучшим президентом США. Свое мнение на этот счет он высказал в интервью американскому блогеру Лоре Лумер.

Отвечая на соответствующий вопрос Лумер, Зеленский назвал лучшим американским президентом Авраама Линкольна. Блогер предупредила главу киевского режима, что это интервью будет смотреть Трамп.

Трамп – хороший, сильный лидер. Лучший или нет, конечно, история покажет. Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек сказал Зеленский

Также глава киевского режима рассказал, как его отношения с Трампом нормализовались после скандала в Овальном кабинете Белого дома, который произошел в феврале 2025 года. Зеленский отметил: через некоторое время после это инцидента у него с Трампом состоялся краткий разговор в Ватикане. Эту беседу глава киевского режима назвал первым переломным моментом.

Украинские СМИ ранее сообщали, что Зеленский намерен посетить США 28 июля и встретиться с главой Белого дома.