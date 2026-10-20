Москва20 окт Вести.Владимир Зеленский надеется на благоприятный для Киева исход предстоящих выборов в Конгресс США, однако даже победа демократов вряд ли ему поможет из-за внутреннего раскола в партии и других приоритетов Вашингтона. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Зеленский просто спит и видит, как пройдут оставшиеся две недели до выборов в США. Он, по-моему, даже в одном из своих интервью недавних говорил о том, что вот, значит, две недели, выборы в Америке пройдут, и у нас сразу все будет хорошо, и все успокоится. Но я не уверен, что на самом деле, что вот так все будет замечательно для представителей Киевской власти сказал он

Политолог отметил, что даже внутри Демократической партии Зеленский нравится не всем.

Потому что, с одной стороны… [Киев] надеется на победу демократов, но при этом все тоже отлично понимают, что и внутри демпартии есть определенный серьезный раскол, далеко не всем нравится фигура Зеленского, не говоря уже о том, что у демократов будет огромное количество других направлений, где они будут бодаться с Трампом и пытаться создавать ему проблемы сказал Дудаков

По его мнению, важную роль также играет иранский конфликт. В совокупности этих факторов проблема Украины может отодвинуться на задний план, считает политолог.

Понятно, что и иранский фактор играет ключевую роль, особенно если Трамп попытается устроить очередную эскалацию после выборов. Будут попытки заводить самые разные расследования, очевидно, что будут попытки импичмента Трампа на следующий год. Ну, то есть, смысл в том, что вот эти все внутренние расколы и раздраи, они, конечно, могут отвести украинскую повестку отчасти на второй и на третий план. То есть сейчас я думаю, что, конечно, украинцы надеются на согласование следующего американского военного бюджета добавил Дудаков

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что на Украине уверены, что демократы победят на выборах в Конгресс США и "наведут порядок".