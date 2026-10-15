Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский совершает большую ошибку, рассчитывая на то, что ему будет проще договориться с американским президентом Дональдом Трампом после промежуточных выборов в Конгресс США. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал политолог Малек Дудаков.

По словам собеседника издания, Зеленский продолжает шантажировать администрацию США и торговаться, поскольку отлично знает, что позиции Трампа на этих выборах отнюдь не самые сильные.

Думаю, Зеленский совершает большую ошибку. Потому что Трамп даже в ослабленном состоянии и после выборов будет иметь много возможностей, чтобы создавать ему проблемы сказал Дудаков

Политолог отметил, что уже сейчас ВСУ сталкиваются со сложностями: они не получают американских разведданных, а работа системы спутниковой связи Starlink ограничена.

Ранее политолог-американист Константин Блохин рассказал, что спецпосланники США могли перенести свой визит в РФ из-за новых требований Украины по урегулированию конфликта.