Ошибку Зеленского при общении с Трампом заметили в Европе Эксперт Слезкин: Европа поняла, что Зеленский ошибся в манере общения с Трампом

Москва23 окт Вести.В Европе поняли, что глава киевского режима Владимир Зеленский "наступил не туда" в общении с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона Петр Слезкин.

Эксперт допустил, что в Европе опасаются жесткой политики Штатов в отношении Украины даже после промежуточных выборов в Конгресс.

Я думаю, это объясняет их поведение в последние дни. Зеленский умеет... вести дела с европейцами и знает, на какие кнопки нажимать. А европейцы умеют действовать уже с Трампом. И они поняли, что Зеленский, общаясь с Трампом, как он привык общаться с ним, может быть... наступил не туда. Выборы для Трампа - это святое, и он всегда прав. Он никогда не проигрывает. Если и проиграет, то это вина какой-то третьей силы, какого-то другого человека. Если Зеленский станет виновником проигрыша Трампа в выборах, то я думаю, это меняет картину… Я думаю, что европейцы нервничают по этому поводу заявил Слезкин

Эксперт не исключил, что в Европе рано или поздно "кто-то, возможно, захочет спасти ситуацию" и выйти вперед для реальных и взвешенных переговоров с РФ.

Сейчас общей линии нет, но вот идея, что Трамп может договориться поверх них, и что это для них очень опасно. По-моему, вот эта идея у них есть, и они решили, что надо какую-то динамику проявить. Во что это выльется, я не знаю отметил эксперт

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) начал искать переговорщика, который сможет напрямую вести диалог с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании российско-украинского конфликта.

Также спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит указывать американскому президенту Дональду Трампу, что делать. Он напомнил, что Зеленский агитировал за избрание Камалы Харрис на прошлых выборах президента США, а теперь пытается подорвать позицию Трампа перед выборами в Конгресс.