Соскин: Зеленский уверен, что Трамп уже принял решение о его замене

Соскин: Зеленскому известно о намерении Трампа его заменить Соскин: Зеленский уверен, что Трамп уже принял решение о его замене

Москва25 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пребывает в панике из-за планов президента США Дональда Трампа найти ему замену, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Зеленскому уже терять нечего. Он понимает, что Трамп готовится выступить и заявить, что Зеленскому надо немедленно уходить отметил Соскин

По его мнению, в Киеве понимают, что этот вопрос "уже решен", но пока отложен из-за необходимости найти кандидатов на все высшие руководящие должности на Украине. При этом сам Зеленский уже в курсе, что решение принято.

Целый ряд людей надо снять. В целом, Зеленский понимает, что ситуация для него препаскудная заключил Соскин

В НАТО выразили опасение, что конфликт между Трампом и Зеленским зашел слишком далеко, и примирить их уже не удастся. Генсек НАТО Марк Рютте знает об этой проблеме и пытается снизить напряжение, чтобы Украина смогла дольше "оставаться в строю" для борьбы против России.