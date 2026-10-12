Welt указал на возникший на Украине страх из-за конфликта Зеленского с Трампом Welt: на Украине опасаются последствий конфликта Зеленского с Трампом

Москва12 окт Вести.На Украине опасаются, что конфликт между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом может иметь для страны негативные последствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на работающего в Киеве корреспондента телеканала Welt Кристоффа Ваннера.

Возможно, будут последствия. И именно это беспокоит украинцев: никто не знает, что будет дальше заявил журналист

В качестве одной из мер воздействия на Киев Ваннер назвал возможность Вашингтона прекратить поставки ракет для зенитных комплексов Patriot и терминалов спутниковой связи Starlink.

Сейчас люди ждут, что Трамп предпримет дальше добавил корреспондент немецкого телеканала

10 октября президент Трамп заявил, что у Зеленского неоднократно была возможность урегулировать конфликт, но он ей не воспользовался. По мнению главы Белого дома, Украине нужен новый лидер, способный достичь мирной договоренности. Позднее американский лидер выступил за проведение выборов на Украине.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" отметил, что Зеленский после обвинений Трампа в недоговороспособности пребывает в истерике.