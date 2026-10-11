Москва11 окт Вести.Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина нуждается в новом лидере, стали неожиданными для окружения главы киевского режима Владимира Зеленского. Это привело к росту озабоченности в его окружении, сообщил заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер в соцсети X.

По словам журналиста, "после новостей из Вашингтона советники Зеленского шокированы и лишены дара речи ".

Мы понимали, что в ходе избирательной кампании перед промежуточными выборами в Конгресс США внимание снова будет приковано к нам. Но к этому мы готовы не были сказал Ронцхаймеру близкий советник Зеленского

Журналист отметил, что главное опасение у киевского режима вызывает перспектива полного прекращения Вашингтоном взаимодействия по линии спецслужб.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Украина нуждается в новом лидере, который способен заключить сделку с Россией. Глава Белого дома также раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за продолжение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.