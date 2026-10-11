Киевский режим в ступоре от призыва Трампа сменить Зеленского, заявил Медведев Медведев: киевский режим в ступоре от призыва Трампа сменить Зеленского

Москва11 окт Вести.Киевский режим в ступоре от призыва президента США Дональда Трампа сменить Владимира Зеленского. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере МАХ.

Впрочем, определенная польза от выволочки "миротворца" все же есть: бандеровский режим в ступоре. По выходе из него обезумевшие крысы будут атаковать друг друга отметил Медведев

По словам политика, глава киевского режима не настроен на урегулирование конфликта, а планирует и дальше "доить" Европу, выпрашивая деньги и новое вооружение, чтобы продолжать войну.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский должен провести президентские выборы и уйти с поста главы государства. Глава Белого дома также раскритиковал его за отказ от договоренностей с РФ и призвал Украину найти лидера, способного заключить мирное соглашение.