Москва16 октВести.Президент США Дональд Трамп признал главу киевского режима Владимира Зеленского помехой к урегулированию конфликта на Украине и американским интересам. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Так он прокомментировал слова американского лидера о том, что Украина при Зеленском не пойдет на мирное урегулирование конфликта.
"Человек года" и "новый Черчилль" признан своим бывшим хозяином помехой миру и интересам СШАнаписал Медведев в своем Telegram-канале
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Зеленский до крови укусил руку, которая его кормила.