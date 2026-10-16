Медведев заявил, что Трамп признал Зеленского помехой интересам США Медведев: Трамп признал Зеленского помехой миру и интересам США

Москва16 окт Вести.Президент США Дональд Трамп признал главу киевского режима Владимира Зеленского помехой к урегулированию конфликта на Украине и американским интересам. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал слова американского лидера о том, что Украина при Зеленском не пойдет на мирное урегулирование конфликта.

"Человек года" и "новый Черчилль" признан своим бывшим хозяином помехой миру и интересам США написал Медведев в своем Telegram-канале

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Зеленский до крови укусил руку, которая его кормила.