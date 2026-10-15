Экс-депутат Верховной рады назвал Зеленского препятствием на пути к миру Килинкаров: Зеленский является препятствием на пути к миру

Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский является препятствием на пути к миру. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, недавний визит Зеленского в Лондон является свидетельством воинственных настроений.

Очевидно, в Лондоне произошла сходка. Прилетели "ястребы", которые однозначно приняли решение – фрондировать будет Зеленский. Он готов жертвовать своей экономикой, солдатами, гражданским населением и в целом своей страной. Там больше таких дураков, как он, нет указал Спиридон Килинкаров

При этом, заявил политик, у Зеленского нет ресурсов, чтобы оказывать какое-либо влияние на мировой арене.

Президент обанкротившейся страны, у которой нет экономики, нет электричества, нет отопления и воды, ставит перед собой сверхзадачу - сменить военно-политическое руководство одновременно и в Соединенных Штатах Америки, и в России. Ну, не знаю... Мне кажется, даже в палату с Наполеоном его селить нельзя сказал он

По сути, продолжил эксперт, отставка Зеленского необходима для мирных договоренностей по украинскому вопросу.

Если публично было заявлено, что единственным препятствием на пути к миру является Зеленский, то надо решать вопрос отставки Зеленского. Исключительно этот вопрос. Без решения данного вопроса выйти на мирное соглашение будет невозможно констатировал он

Спиридон Килинкаров добавил, что не верит ни в один из вариантов возможных соглашений между Зеленским и Россией.