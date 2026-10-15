Москва15 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский является препятствием на пути к миру. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, недавний визит Зеленского в Лондон является свидетельством воинственных настроений.
Очевидно, в Лондоне произошла сходка. Прилетели "ястребы", которые однозначно приняли решение – фрондировать будет Зеленский. Он готов жертвовать своей экономикой, солдатами, гражданским населением и в целом своей страной. Там больше таких дураков, как он, нетуказал Спиридон Килинкаров
При этом, заявил политик, у Зеленского нет ресурсов, чтобы оказывать какое-либо влияние на мировой арене.
Президент обанкротившейся страны, у которой нет экономики, нет электричества, нет отопления и воды, ставит перед собой сверхзадачу - сменить военно-политическое руководство одновременно и в Соединенных Штатах Америки, и в России. Ну, не знаю... Мне кажется, даже в палату с Наполеоном его селить нельзясказал он
По сути, продолжил эксперт, отставка Зеленского необходима для мирных договоренностей по украинскому вопросу.
Если публично было заявлено, что единственным препятствием на пути к миру является Зеленский, то надо решать вопрос отставки Зеленского. Исключительно этот вопрос. Без решения данного вопроса выйти на мирное соглашение будет невозможноконстатировал он
Спиридон Килинкаров добавил, что не верит ни в один из вариантов возможных соглашений между Зеленским и Россией.