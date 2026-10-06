Москва6 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский является главным препятствием для достижения мира в украинском конфликте, так как он ставит свою личную безопасность и сохранение власти выше интересов страны. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его мнению, это блокирует возможность достижения компромисса с иными политическими субъектами относительно мирного урегулирования конфликта

Когда я наблюдаю за всеми переговорными процессами, думаю, что есть один из ключевых вопросов, который там тоже обсуждается и не дает возможности прийти ни к какому консенсусу по миру, по которому договориться нельзя. Это вопрос безопасности самого Зеленского. По этому вопросу договориться, мне кажется, не получится ни при каких обстоятельствах. Для Зеленского - это ключевой вопрос. Он может пожертвовать территориями Донбасса и не только Донбасса, он может еще рассчитаться активами Украины, но для него наиважнейший вопрос — это вопрос его личной безопасности, который он хочет решить только в виде своей возможности баллотироваться на следующий срок и, конечно, проведение неконкурентных выборов, которые позволили бы ему стать таким президентом считает Килинкаров

Он уверен, что подобные действия главы киевского режима не устраивают ни геополитических игроков, ни политических игроков внутри Украины.

Поэтому договориться невозможно, и пока Зеленский будет и дальше сохранять режим войны, ну, до тех пор, пока у него будет на это возможности, эта ситуация будет продолжаться. Поэтому Зеленский является сейчас препятствием для мирного урегулирования вопроса заявил Килинкаров

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что жители Украины должны оказать давление на руководство страны и вынудить его заключить мирное соглашение, а после этого в республике следует провести выборы.